Il camper di Italia Viva fa tappa a Livorno e Pisa

Il camper di Italia Viva domattina, 29 febbraio, sarà all’iniziativa sulla sanità a Livorno e a seguire in provincia di Pisa, a Santa Croce sull’Arno. Nuovo appuntamento per il camper delle idee di Matteo Renzi che domani con a bordo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, sarà all’iniziativa dal titolo “Il futuro socio-sanitario nel territorio livornese” che si terrà a partire dalle ore 9.30 alla Bottega del Caffè in Viale Caprera, 35. A seguire incontro a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, in Piazza Giacomo Matteotti (ore 13.30).