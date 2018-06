Cantieri Navali, Ucic-Prc-Possibile: "Nel primo Consiglio Comunale porteremo la questione delle concessioni demaniali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La notizia di un’offerta da parte della azienda finlandese Baltic Yachts per i cantieri navali di Pisa è un fatto positivo ma, visto quanto successo in tutti questi anni con tante proposte che poi non si sono concretizzate, occorre essere cauti. Ci troviamo davanti ad una società molto seria anche se, come sempre, occorrerà valutare il piano industriale e occupazionale. La prima questione da risolvere, ancora una volta, è quella delle concessioni demaniali, vicenda rispetto alla quale in tutti questi anni la giunta Filippeschi, colpevolmente, non ha mai voluto trovare soluzione. Durante tutta la consiliatura ci siamo battuti perché fosse assunto il principio per cui le concessioni demaniali siano affidate soltanto a chi svolga realmente attività produttiva nell'area, una proposta sistematicamente bocciata dalla maggioranza. Ad oggi titolare della concessione è l'imprenditore Sostegni che, grazie alla subconcessione, si è garantito un’importante rendita: ciò ha costituito un ostacolo in questi anni per molti possibili interlocutori, interessati ai Cantieri navali a condizione di avere la proprietà della concessione. Su questa materia si gioca la partita tra chi difende gli interessi pubblici e dei lavoratori e chi no. Da parte nostra, con decine e decine di atti concreti, abbiamo provato a cambiare questo stato di cose a favore dei lavoratori e nel primo consiglio comunale riporteremo immediatamente la questione delle concessioni demaniali all'ordine del giorno della assemblea cittadina.