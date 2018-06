Carabiniere ferito, interrogazione in Parlamento: "Salvini dica cosa vuol fare contro l'abusivismo"

"Non si governa con i tweet. Il Ministro Salvini la smetta di fare soltanto annunci ad effetto e ci dica cosa vuole fare per contrastare il commercio illegale ambulante nelle vie del centro storico di Pisa". E' quanto chiedono i deputati Pd Lucia Ciampi e Stefano Ceccanti, in una interrogazione presentata oggi, mercoledì 13 giugno, a Montecitorio sulla vicenda dei giorni scorsi che aveva visto l'aggressione di due carabinieri impegnati in una attività di controllo e sequestro di merce falsa. L’atto è stato sottoscritto anche dall’on. Susanna Cenni.

"Matteo Salvini - aggiungono Ciampi e Ceccanti - pensa di poter risolvere tutti i problemi del paese minacciando 'rimpatri'. Fa forse finta di non sapere che molto spesso gli ambulanti, anche abusivi, hanno regolare permesso di soggiorno e che dietro il business della contraffazione ci sono le mafie. Evidentemente la lotta alla criminalità organizzata non è una priorità per l’attuale ministro dell’Interno".