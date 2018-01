Casciana Terme: incontro pubblico sui vaccini, tra falsi miti e realtà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Vaccini... per vederci più chiaro. La segreteria comunale del Pd di Casciana Terme Lari ha organizzato un incontro informativo sulla vaccinazione, tra falsi miti e realtà, per il giorno lunedì 29 gennaio alle 21.15 nel Salone delle Terme di Casciana Terme. Dopo i saluti e l'introduzione del segretario provinciale del Partito Democratico, Massimiliano Sonetti, interverranno il professor Pier Luigi Lo Palco, epidemiologo dell'università di Pisa (con una lunga esperienza nel Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie di Stoccolma, dove ha anche coordinato le strategie vaccinali a livello europeo) e con l’onorevole Federico Gelli, medico, con notevole esperienza di sanità pubblica e responsabile del dipartimento di sanità del PD. Modererà il giornalista Luca Daddi, caposervizio della redazione di Pontedera del quotidiano Il Tirreno. Sarà presente anche Corinna Verniani, la mamma di Greve in Chianti la cui bambina ha dovuto cambiare scuola, in seguito a una malattia che ne ha compromesso il sistema immunitario, perché non c’era un numero di bambini vaccinati sufficiente a garantire la copertura della classe, la cosiddetta “immunità di gregge”. Corinna è fortemente impegnata nel condividere la sua esperienza e quella della sua famiglia con altri genitori. Un’occasione utile per informarsi davvero, porre domande, risolvere dubbi e timori, oltre bufale antiscientifiche e falsi miti. Perché sulla salute, non si scherza. I vaccini sono presidi sanitari salvavita, strumento di prevenzione primaria di malattie potenzialmente mortali, con funzione di protezione sociale per bambini e persone che, spesso per gravi patologie, purtroppo non possono vaccinarsi e hanno le difese immunitarie compromesse.