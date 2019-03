Cascina: "Questa amministrazione ha tagliato i costi della politica"

Diminuisce il 'costo della politica' cascinese. E' quanto sostenuto dal vicesindaco e assessore al Bilancio del comune, Dario Rollo. "In due anni e mezzo rispetto allo stesso periodo della passata amministrazione del PD - sostiene Rollo - abbiamo risparmiato circa 90mila euro. Il risparmio ottenuto, senza clamori e senza proclami, ha permesso di finanziare alcuni servizi utili alla collettività e in futuro si continuerà su questa strada".

I risparmi, spiega Rollo, riguardano sia le indennità di carica che i rimborsi per le missioni degli amministratori, passando per le spese telefoniche, i costi dei gettoni di presenza dei consiglieri durante commissioni e consigli comunali, rimborsi oneri ai datori di lavoro. "Il costo totale di questa amministrazione per il periodo giugno 2016/dicembre 2018 - afferma Rollo - è stato pari a 454mila euro, mentre nel periodo giugno 2011/dicembre 2013 (amministrazione PD) è stato di 541mila euro. In appena due anni abbiamo avuto un risparmio di quasi 26mila euro solo di telefono e circa 2mila euro di missioni. D’altronde, gli attuali amministratori utilizzano il proprio cellulare e le proprie autovetture e non hanno mai chiesto rimborsi per attività istituzionali".

"L’esempio degli amministratori pubblici - continua Rollo - è la base per poter governare e prendere decisioni anche per gli altri. Mi preme ribadire questi comportamenti, non per vanto, ma perché credo che sia necessario che i cittadini sappiano come vengono spese le risorse pubbliche. Comunicare dati trasparenti e reali ai miei concittadini è senz’altro la migliore risposta a chi invece lancia slogan e falsità, come il PD, senza far vedere i veri dati e nascondendo i danni prodotti in questo comune dal proprio governo in passato".