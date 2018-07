Cascina, l'assessore al bilancio: "Migliora la situazione di cassa e l'indice dei pagamenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Un altro importante risultato economico conseguito dall’amministrazione cascinese. Si tratta del miglioramento della situazione di cassa dell'Ente e dell'indicatore dei pagamenti - afferma l'assessore al bilancio e vicesindaco Dario Rollo. Ad oggi infatti, l’Ente non ha ricorso alla linea creditizia della banca tesoriere. Proseguendo in maniera rigorosa, puntuale e attenta, come fatto fino ad oggi, l'Ente dovrebbe consolidare la situazione attuale uscendo definitivamente dall'anticipazione di cassa che durava ininterrottamente dal 2013. È possibile avere un risparmio sugli interessi passivi, utilizzare la parte investimenti e gli avanzi di gestione corrente di competenza nell'anno successivo a quello di riferimento, anziché accantonarli senza possibilità di utilizzo. Altro risultato importante è dato dall’indice dei pagamenti delle fatture che è la dimostrazione del miglioramento della gestione dell'Ente e della virtuosità nei pagamenti riguardanti gli acquisti di beni, servizi e forniture. Il secondo trimestre 2018 segna un tempo medio di soli 11 giorni a fronte di 14 giorni del primo trimestre di quest’anno e 17 giorni dello stesso periodo del 2017 (media annua 29 giorni).

Erano 42 giorni la media annua 2016, 73 giorni la media annua 2015 mentre nel 2014 e 2013 la media annua era di circa 40 giorni. Nel 2012 si arrivava addirittura a circa 90 giorni. L'attuale dato è senz'altro il risultato di un lavoro meticoloso e attento iniziato sin dal nostro insediamento e grazie anche all’impegno da parte di tutti i dipendenti che con sacrificio svolgono celermente gli innumerevoli compiti loro assegnati. Questo indice vuol dire avere credibilità e andare incontro alle esigenze degli operatori economici e delle famiglie. D'altronde, uno dei problemi principali in Italia è dovuto proprio al ritardo dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Si considera il fatto che in Italia i tempi di pagamento della nostra Pubblica Amministrazione sono i più lunghi d’Europa, insieme a quelli del Portogallo (peggio di noi fa solo la Grecia) e che se in Francia una fattura mediamente viene pagata in 57 giorni e in Spagna in 78, in Italia bisogna attenderne 95. Impietoso il confronto con i paesi più virtuosi: Germania 23 giorni, Regno Unito e Finlandia 22.

Ebbene, il Comune di Cascina dimostra che la buona gestione della PA è possibile e ci si può distinguere positivamente sotto questo aspetto ottenendo risultati anche migliori di tanti Paesi europei. L’obiettivo ambizioso ora è quello di pagare le fatture con proprie risorse in anticipo rispetto alla scadenza delle stesse e ottenere quindi un indice negativo che significa pagare, con proprie risorse, prima ancora della scadenza tutti i fornitori e famiglie.