Cascina, il PD: "I cittadini saranno governati da persone che non hanno votato"

"Cascina sarà governata da persone completamente diverse da quelle che furono scelte tre anni addietro dai cittadini". Il segretario provinciale del Partito Democratico, Massimiliano Sonetti, va all'attacco dell'amministrazione leghista che da ormai tre anni governa il comune cascinese. "Il sindaco Susanna Ceccardi - scrive Sonetti in una nota - ha optato per il parlamento europeo dopo soli tre anni di governo cittadino. Diversi assessori inoltre hanno incarichi romani. Il vicesindaco, nonché prossimo sindaco reggente, ammette che si vedono sempre meno in giunta tant'è che chiederà loro un impegno diverso o ne nominerà di nuovi".

Sonetti solleva quindi alcuni interrogativi. "Quale spirito di servizio - si chiede - ha spinto quasi tutti gli amministratori cascinesi di centrodestra a candidarsi per lidi diversi da quelli cittadini? Perché se si è preso l'impegno a governare una città non si concentrano per 5 anni su questo piuttosto che su faticose ed impegnative campagne elettorali? Quando si prende l'impegno a governare una città di 50mila abitanti non si dovrebbe portarlo a termine prima di pensare a nuovi incarichi? Invito i cittadini cascinesi a riflettere sulla loro città. I problemi di sicurezza sono stati risolti? Le criticità su rifiuti, manutenzione e opere pubbliche da chi sono causate? La vostra comunità e la qualità della vita è migliorata negli ultimi 3 anni?"

"Il Partito Democratico - conclude Sonetti - si impegnerà a proporre un programma e una squadra di cittadini competenti per riportare Cascina a crescere e a migliorare. Il tempo della demagogia e della retorica leghista è finito. Rimettiamo Cascina e i cittadini cascinesi al centro della scena politica".