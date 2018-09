Caso Buscemi, Sinistra Italiana: "La cultura dell'odio non basta? Aggiungiamoci le minacce"

Mica poteva mancare una nuova tappa della tragicommedia di Andrea Buscemi. Nelle puntate precedenti, avevamo lasciato l'indomito neo-assessore tutelato dal silenzio omertoso della giunta e dall'indifferenza della maggioranza verso i temi sollevati da parti politiche, sociali, da una petizione sottoscritta da oltre 40mila cittadine e cittadini. Il turbinio degli insulti con cui il Buscemi continua ad omaggiare la Casa della Donna di Pisa, tuttavia, si arricchisce oggi di una nuova, fenomenale uscita. Il nostro Eroe, deluso da un'estate dove non ha potuto offendere spregiudicatamente quella QASBAH in cui, secondo lui, s'è trasformata la città, ha deciso di tornare a spargere un po' di piccante nel dibattito pubblico. No, il nostro Eroe non poteva contenersi. Non poteva solo dare delle "arzille attiviste" o "giovani indottrinate" alle numerose donne che si battono da mesi per le doverose dimissioni del Buscemi. No, ci voleva il tocco di classe.