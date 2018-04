Marina di Pisa, Nerini (Nap): "Cassonetti della differenziata impossibili da usare per i disabili"

Difficoltà per disabili e persone a ridotta mobilità per l'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata a Marina di Pisa. E' quanto segnala Noi Adesso Pisa, con un video pubblicato circa un mese fa sulla propria pagina Facebook.

"Ho appena consegnato agli uffici un question time - spiega il consigliere Maurizio Nerini - facendo seguito al video, partito da una segnalazione di un amico disabile del litorale, che riguardava l'impossibilità non solo per un disabile in carrozzina, ma anche per persone con ridotta mobilità di aprire con le leve in dotazione i nuovi cassonetti automatizzati".

Lo scopo è anche quello di sapere se ed in che termini sia previsto o prevedibile un servizio di raccolta porta a porta dedicato ai disabili. Spiega Nerini: "Non essendoci tempi per parlarne in 2° commissione, a margine di un Question Time sulla raccolta dei rifiuti in Consiglio Comunale, ho sollevato il problema e la consigliera Antonietta Scognamiglio, presidente della commissione, mi ha gentilmente detto che esisterebbe una legge sul porta a porta per le persone con ridotta mobilità. Ho coinvolto perciò sul tema il Garante della Persona Disabile, la dottoressa Lia Sacchini, che mi ha subito risposto dicendomi che non le risulta che esista una porta a porta per i disabili, che si è posta anche lei il problema quando si è trovata di fronte a questi cassonetti, promettendo un impegno per avere informazioni in merito".

"Nel frattempo è iniziata sul litorale la raccolta dei rifiuti con l'uso della tessera magnetica - conclude Nerini - l'amico in carrozzella ha chiamato la Geofor chiedendo del servizio personalizzato per disabili, ma nessuno sa niente. Chiedo quindi al sindaco quali siano le iniziative che si vogliono mettere in campo nell'immediato e strutturalmente per risolvere il problema".