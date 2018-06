Cena sul Ponte di Mezzo, Confcommercio a Rossi: "Nessun rinvio, la cena ci sarà"

"La cena sul Ponte di Mezzo si farà e lasceremo riservati i posti a tavola per il governatore Rossi e per l'assessore Ciuoffo che potranno sempre partecipare". E' questa la risposta del presidente e del direttore di Confcommercio Pisa, Federica Grassini e Federico Pieragnoli, alla richiesta della Regione Toscana di rinviare l'evento, previsto per domani sera, venerdì 22 giugno.

"A così poche ore siamo sinceramente sorpresi e dispiaciuti da questa richiesta - proseguono i due - ma la cena sul Ponte non potrà in ogni caso essere rinviata, visto l'impegno e l'enorme sforzo organizzativo di tantissimi attori che renderanno speciale l'evento, regione Toscana compresa. Per quanto riguarda poi la preventiva e errata supposizione della cena come iniziativa elettorale, è sufficiente dare uno sguardo alla scaletta degli interventi di carattere istituzionale per fugare ogni qualsivoglia dubbio: il saluto della presidente Grassini farà da aprirpista agli interventi dell'assessore Ciuoffo, del direttore de la Nazione Carrassi, del vicepremier e ministro dell'Interno Salvini, del segretario del Pd Maurizio Martina".

"Se il Governatore Rossi e l'assessore Ciuoffo vorranno ripensarci - concludono Pieragnoli e Grassini - saranno accolti anche all'ultimo minuto. Nel frattempo, noi ringraziamo per la partecipazione il Prefetto, il Vice-Prefetto, il Questore, e tutte le istituzioni che hanno dato conferma della loro partecipazione".