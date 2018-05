"Cento passi", insieme

Il 9 maggio 1978 l’Italia perse due uomini molto diversi tra loro ma che diedero un contributo in egual modo straordinario all'evoluzione della coscienza civile nel nostro Paese.

Aldo Moro e Peppino Impastato, strappati alla vita e ai sogni dalla violenza estremista e mafiosa, erano però uniti dagli stessi ideali di pace, di libertà e di solidarietà per un’Italia più giusta. Dai palazzi romani del potere alla provincia siciliana, una linea immaginaria che, nella loro distanza di spazio e di azione, li unirà per sempre. Anche in occasione del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi.

Lo statista pugliese aveva perseguito quei valori attraverso un compromesso tra le migliori culture del nostro Paese. Il giornalista e attivista di Cinisi aveva opposto alla violenza mafiosa il sorriso, la cultura e l’ironia.

Quel 9 maggio di quarant'anni fa l’Italia cambiò per sempre.

Aldo Moro e la sua mano tesa a Enrico Berlinguer, che ricambia la stretta. Peppino Impastato che col sorriso ribelle e genuino e la nonviolenza vuole cambiare il mondo, a partire dalla sua Cinisi.

Due fotogrammi sempre più sbiaditi di un’Italia che avrebbe potuto essere e che non è mai stata.

A noi cosa resta?

L’energia e il coraggio di Peppino, la lungimiranza di Moro.

Se non li perdiamo mai di vista, sarà più semplice affrontare il nostro cammino, insieme. Di “cento passi” in “cento passi”.