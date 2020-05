Centro Federale della Canoa, è polemica: "Parole gravi, urge chiarimento"

"Sono molto gravi le parole della presidente Punzo sulla vicenda del Centro Federale della Canoa. Non so se nel tentativo di addossare sempre la colpa a 'quelli che c'erano prima'non ci si rende conto delle affermazioni che si fanno. Se fosse vero che ci sono gravi irregolarità presenti questo significherebbe che l'amministrazione Conti è doppiamente responsabile". Prosegue il botta e risposta fra la consigliera comunale e presidente della Terza commissione Maria Punzo (Lega) e la consigliera e vicepresidente della stessa commissione Olivia Picchi, in merito ad un paventato possibile stop all'attività della struttura.

"Se Punzo è convinta di quello che dice dovrebbe spiegare alla città perchè l'attuale amministratore Pisano non abbia subito affrontato la questione e lasciato gli atleti per primi a rischio, aspettando quasi due anni per sollevare il problema. Se quello che afferma Punzo fosse vero, allora ci sarebbero responsabilità amministrative e penali in capo ai rappresentanti del centro federale e in capo all'ex amministratore di Navicelli, che Pisano aveva il dovere di attivare subito. Se non lo ha fatto, o è incorso una grave mancanza lui, o come sosteniamo noi queste responsabilità non ci sono".

Sarebbe quindi una questione squisitamente politica: "Questa maggioranza - insiste Picchi - dovrebbe davvero capire che governare è un esercizio faticoso e che non è possibile cavarsela cercando sempre responsabilità altrove. Punzo ci dica come intende risolvere e se davvero c'è questa volontà. Alla luce delle sue dichiarazioni però è mio dovere di presidente della seconda commissione di controllo e garanzia convocare subito Pisano per un chiarimento che oggi diviene sostanziale e urgente".