Centro rimpatri a Coltano, il circolo Pd Putignano: "Assurdo, sarebbe centro di detenzione"

L'eventualità di un centro per il rimpatrio nell'ex struttura militare di Coltano preoccupa il circolo Pd che copre la aree di Putignano-Ospedaletto-Sant'Ermete-Coltano. "In questi giorni si sono susseguiti articoli di giornale e dichiarazioni di esponenti leghisti che ci hanno lasciato sbalorditi - scrive il direttivo in una nota - abbiamo pensato a qualcosa priva di ogni fondamento: ma come, Salvini che blocca gli arrivi in Italia, che chiude i centri richiedenti asilo, i Cara di Castelnuovo di Porto dove i richiedenti asilo hanno un minimo di integrazione, il cara di Mineo... e ora vuole aprire un non meglio specificato centro rimpatri a Coltano? In una vecchia base Nato americana in disuso dove non c'è nulla? Non è possibile abbiamo pensato. E invece candidamente nei giorni seguenti confermano quest'ipotesi sia la sindaca di Cascina Ceccardi sia il sindaco di Pisa Michele Conti, colui che in campagna elettorale davanti a centinaia di abitanti di Coltano prometteva investimenti mirabolanti per il borgo, ma che l'unica cosa certa ad oggi è aver fatto scappare l'unico investitore reale intenzionato al recupero della Centrale radio Marconi".

Prosegue poi il circolo: "Quindi, quelli che parlano di 'mangiatoia dell'immigrazione','le collusioni delle Ong con le mafie', fanno le sparate contro 'il volontariato dell'immigrazione', oggi sarebbero favorevoli a spendere tantissimi soldi per utilizzare una struttura vetusta di 70 anni per fare un centro rimpatri che altro non sarebbe che un centro di semidetenzione a tempo indeterminato, dal momento che per rimpatriare ci vogliono accordi internazionali che l'Italia non ha né si preoccupa di avere".

"Ricordiamo - insiste il Pd - che già nel 2011 il ministro leghista Maroni aveva avuto un'idea simile per quell'area, utilizzando delle tende. Sì, avete capito bene, delle tende, solo la mobilitazione degli abitanti e le istituzioni locali e regionali scongiurò questa simile idea. Vediamo bloccare navi con 50 persone per giorni in mezzo al mare, ad ora sarebbe opportuno ripartire da concetti come umanità e integrazione, parole svuotate da ogni significato dai fatti a cui assistiamo. Non ci gireremo dall'altra parte se dovessero continuare con simili ipotesi!".