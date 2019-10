Cimitero di via Pietrasantina: la Commissione Consiliare in visita al Tempio Crematorio

La Commissione Politiche sociali del Comune di Pisa ha fatto un sopralluogo al Tempio Crematorio presso il cimitero suburbano di via Pietrasantina. "Qui - spiegano in una nota i consiglieri - vengono effettuate circa mille cremazioni all'anno. Il costo, per ogni singola cremazione, è di 350 euro. La scelta della cremazione è fatta da quasi il 50% dei decessi dei cittadini pisani, circa il 20% in più della media nazionale".

Al sopralluogo erano presenti, insieme al consigliere Marcello Lazzeri (Lega), che è il presidente di questa Commissione consiliare, i consiglieri comunali Giuliano Pizzanelli (Pd), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Alessandro Bargagna (Lega), Emanuela Dini (Lega), Laura Barsotti (Lega) Brunella Barbuti (Lega), il rappresentate di 'Pisa nel cuore' Massimo Lupetti, i dipendenti del Comune di Pisa, Riccardo Cini e Marco Guerrazzi, Andrea Birindelli del Consorzio Leonardo Servizi e lavori di Pistoia (la società che a giugno ha vinto l’appalto per i servizi cimiteriali), Adolfo Braccini e Carlo Raffaelli della So.crem, la società pisana per la cremazione che conta oltre 3mila soci.

Nei giorni scorsi l'annuncio fatto dall'assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa, sui lavori in partenza per la realizzazione del Giardino della Rimembranza.