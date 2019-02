Da 'Con Danti per Pisa' a 'Cittàperta': nasce una nuova associazione

Dall’esperienza della lista civica 'Con Danti per Pisa', che alle scorse elezioni comunali ha ottenuto oltre 1.000 voti, nasce l’associazione politico-culturale 'Cittàperta'.

"L’associazione vuole riaffermare i valori propri di una società accogliente, vivibile, plurale e antifascista - fanno sapere dal nuovo gruppo - 'Cittàperta' vuole ripartire dal territorio, dai quartieri e dai problemi concreti dei cittadini per rinnovare il senso della comunità e del bene comune. 'Cittàperta' si batte per la tutela ed il pieno riconoscimento di tutti i diritti civili, contro ogni forma di violenza, per costruire una comunità inclusiva e solidale. L’impegno concreto per non abbandonare a se stesse le situazioni di precarietà e marginalità, per difendere e ampliare i diritti e le tutele di tutti i lavori, per combattere le crescenti disuguaglianze di reddito e di opportunità".