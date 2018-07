Si dimettono due membri delle liste che sostenevano Veronese

Claudio Meoli e Marco Ghezzi, rispettivamente portavoce e candidato delle due liste civiche a sostegno di Veronese Patto Civico e Progetto Pisa, hanno rassegnato insieme ad altri ex candidati le proprie irrevocabili dimissioni da ogni ruolo ed incarico rivestito nell'ambito delle due compagini elettorali.

La decisione è emersa durante un'accesa seduta in assemblea. Le motivazioni riguardano "molteplici aspetti - scrivono i due in una nota - appresi in questi ultimi giorni e quindi in epoca successiva a quella del ballottaggio elettorale del 24 giugno, dal cui complesso è emerso che non sono stati posti a completa conoscenza della situazione scaturita e definita in sede di incontri con le due parti politiche oggetto del ballottaggio".

I dimissionari prendono quindi le distanze dalle scelte politiche di Antonio Veronese e ritengono di "non essere stati posti nella condizione ottimale di poter offrire il proprio contributo di pensiero nel decidere e nel valutare, con cognizione di causa, la scelta più opportuna e coerente con il percorso politico intrapreso durante l'intera campagna elettorale".