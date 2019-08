Nominato il commissario dell'unione comunale del Partito Democratico

E' Marco Simiani il commissario dell'Unione comunale del partito democratico di Pisa. Simiani è stato designato dalla segreteria regionale del partito, di cui lui fa parte, dopo la comunicazione ricevuta dal segretario provinciale Massimiliano Sonetti con la richiesta di procedere al commissariamento. La designazione è avvenuta ieri, 12 agosto.

"Ringraziamo tutti i membri dell’assemblea comunale - scrive Sonetti in una nota - per l’impegno dedicato al partito. Ora è il momento di ripartire dall'ascolto, ricercando l'unità. Crediamo che Marco Simiani opererà con assoluta imparzialità, come richiede il ruolo, per promuovere in tempi rapidi un rilancio del partito pisano in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Da parte mia e del Partito provinciale di Pisa auguriamo al neo commissario un buon lavoro".