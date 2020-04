Consiglio comunale: coronavirus, disabili ed anziani al centro della seduta della Commissione Politiche sociali

Appena scoppiata l’emergenza da Coronavirus tutti i centri diurni che ospitano disabili ed anziani sono stati subito chiusi e sono stati attivati un monitoraggio costante e la possibilità di una assistenza domiciliare. Purtroppo, anche per la prossima cosiddetta Fase 2, cioè per la ripartenza, i Centri Diurni difficilmente potranno essere riaperti. Da qui la necessità di un utilizzo ancora maggiore delle nuove tecnologie per consentire così agli operatori di poter connettersi on line con i loro assistiti affinché possano continuare le varie terapie ed attività. Occorre però, in particolare, che gli operatori, i disabili, gli anziani e i loro familiari, siano formati il più presto possibile all'utilizzo di questi nuovi strumenti di comunicazione. Un quadro, quindi, di grande e forte preoccupazione. Questo è quanto è emerso nella riunione di lunedì scorso (è la quarta seduta dopo lo stop di tutte le attività del Consiglio Comunale decisa lo scorso 12 marzo) della Commissione Politiche sociali del Comune di Pisa. Il presidente di questa Commissione consiliare è il consigliere Marcello Lazzeri (Lega). Ad introdurre la riunione è stata la consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) che aveva chiesto questa riunione. Sono interventi, tra gli altri, insieme ad alcuni rappresentai delle associazioni dei disabili e ad alcuni dipendenti della Società della salute, l’assessore comunale alle Politiche sociali e presidente della Società della Salute, Gianni Gambaccini, l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Sandra Munno e la garante delle persone disabili del Comune di Pisa, Lia Sacchini.

La prossima settimana, mercoledì 6 maggio, alle 10, in videoconferenza, si terrà una nuova riunione di questa Commissione, con il seguente ordine del giorno: riflessione sul lavoro svolto dalla Commissione in merito alle problematiche sorte con la pandemia da Covid-19.

