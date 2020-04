Commissione Urbanistica: Ciclopista del Trammino, Piazza Baleari, biblioteca Sant’Anna e nuovo stadio nella seduta

Molti gli argomenti all'ordine del giorno nella prossima seduta della Commissione Urbanistica del Comune di Pisa convocata per giovedì prossimo, 23 aprile, in videoconferenza, alle 17. Dopo alcune comunicazioni del consigliere comunale Maurizio Nerini (Nap-FdI), che è il presidente di questa Commissione consiliare, sarà la volta di una informativa sullo stato dell’arte relativo alla 'Ciclopista del Trammino' e alla riqualificazione di Piazza delle Baleari. Interverranno l’ingegner Alessandro Fiorindi di PisaMo e l’architetto Roberto Pasqualetti.



A seguire verrà discussa e votata la delibera relativa al restauro e al consolidamento del muro di cinta, lato nord, della sede centrale, con realizzazione di padiglione vetrato polifunzionale e interventi di riqualificazione della biblioteca della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Piazza Martiri della Libertà. Su quest’ultima delibera vi sarà una relazione introduttiva dell’assessore all'Urbanistica del Comuna di Pisa, Massimo Dringoli e della dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Pisa, ingegner Daisy Ricci. Infine verrà discussa e votata anche la delibera sulla 'Riqualificazione Funzionale ed Ambientale dell’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani - Approvazione, ai sensi dell’art. 19 Della L.R. N. 65/2014 della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico e contestuale approvazione, ai sensi dell’art. 8 - comma 6 della L.R. N. 10/2010 del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica'. Quest’ultima delibera verrà illustrata sia dall'assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa, Massimo Dringoli, che dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Pisa, Raffaele Latrofa e dalla dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Pisa, ingegner Daisy Ricci.

La riunione di questa Commissione Urbanistica è la prima dopo lo stop di tutte le attività del Consiglio comunale in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, decisa lo scorso 12 marzo.

