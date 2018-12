Comune, Picchi (Pd): "L'assenza della Giunta sulle questioni della città evidente e imbarazzante"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E' cosa ormai nota l'assenza del Sindaco Conti all'incontro con la Regione nel quale il Governatore Rossi, rispettando l'impegno preso a suo tempo, spiegava tempi e modi per accedere ai finanziamenti per i danni subiti dalle mareggiate delle scorso 28-30 ottobre.

13 milioni complessivi per le coste Toscane 324.000,00 euro per Marina di Pisa. Assenti oltre a Pisa Massa e Livorno.

Viene sinceramente da chiedersi, con notevole preoccupazione, se questi pensano di governare le città con i selfie, i presepi e le idropulitrici. L'egocentrismo personale di questi personaggi per adesso ha creato solo danni e parlando di cose concrete per il futuro della città e non di gradini:

1. la vicenda della Normale e tutto il teatrino a cui abbiamo dovuto assistere hanno avuto il risultato di aver escluso Pisa da un progetto di respiro nazionale e dalla gestione di risorse importanti

2. Farmigea: all'incontro con la Regione per la tutela dei lavori e l'eventuale previsione di ammortizzatori sociali il Sindaco non si è presentato. Evidentemente non perdendo lui stesso il posto di lavoro non ha ritenuto una sua priorità occuparsi del lavoro degli altri.

3. La vicenda della mancata presenza all'incontro sui fondi regionali stanziati per i danni subiti dalle nostre porta il rischio che Marina e i marinesi perderanno questi soldi e con essi anche la possibilità di riparare i danni subiti.

Tutto questo è grottesco e secondo me ha due ragioni di fondo, una la totale mancanza di conoscenza e consapevolezza del ruolo che Conti e i suoi sono chiamati a svolgere. Forse pensano di essere sempre all'opposizione e che basti per governare Pisa rispondere con "eh allora il PD?".

L'altra, che comunque alla prima è legata, sta nel fatto che la Regione è guidata dal centrosinistra, e quindi in barba ai rapporti istituzionali si ignora per punto preso. Nella loro immensa arroganza e ignoranza non capiscono che le relazioni istituzionali prescindono dalle forze politiche che governano le singole istituzioni non solo per "etichetta" e buona educazione ma perchè le istituzioni rappresentano tutti i cittadini e la collaborazione è un dovere proprio per tutelare gli interessi dei cittadini del proprio territorio.

Ecco allora questa volta la risposta alla domanda "eh allora il PD" è che Pisa rischia di perdere fondi.