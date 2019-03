Accoglienza, Comune di Pisa fuori dallo Sprar: "Scelta razzista"

"Scelta razzista". L'associazione 'Cittàperta', nata dall'esperienza della lista civica 'Con Danti per Pisa' e presieduta da Ivan Acerbi, commenta con un duro attacco all'amministrazione la scelta della stessa di uscire dal progetto Sprar per l'accoglienza dei richiedenti asilo. "Il Comune di Pisa ha preso la decisione di uscire dal Sistema come espressione della cultura xenofoba e razzista dilagante che l'attuale Giunta comunale ben rappresenta".

"Il comunicato della Giunta non solo rappresenta il 'vuoto assoluto' dal punto di vista delle motivazioni - scrive l'associazione - ma è invece pieno di menzogne strumentali che vanno denunciate: non si capisce infatti cosa possa entrare il bonus bebè con finanziamenti specificamente dedicati allo Sprar. E' bene che si sappia che queste risorse non solo spariranno, dato che non possono nel modo più assoluto essere destinate ad altro, ma questa iniziativa ideologica oltre ad incrementare i fattori di esclusione e tensione sociale sul territorio, lascerà a casa senza lavoro una decina di lavoratrici e lavoratori che hanno avuto come unica colpa quella di dare vita, su spinta tra l'altro di un governo di destra, ad un progetto modello di integrazione che ha funzionato con l'ausilio di istituzioni locali, forze dell'ordine, semplici cittadini. Stiamo parlando di un numero irrisorio di stranieri, non la bufala dell'invasione, per un progetto che in quasi venti anni ha prodotto integrazione, convivenza, inserimenti lavorativi ufficiali di giovani stranieri e apprezzamenti dalla cittadinanza".

"Abbiano il coraggio di chiamare le cose con il loro nome - attacca 'Cittàperta - l'uscita dallo Sprar è l'ennesima azione razzista per avere sotto gli occhi meno persone straniere possibile. Persone che non spariranno ma continueranno a stare sul territorio senza nessun tipo di accompagnamento, cosa che ha fatto lo Sprar negli anni, che possa garantirli tutele giuridiche e sociali riconosciute tra l'altro dal diritto internazionale".