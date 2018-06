Con i lavoratori di Toscana Aeroporti in sciopero contro il piano di esternalizzazione

E' di questi giorni, però, la notizia che la società che gestisce gli aeroporti di Pisa e Firenze ha perfezionato il contratto preliminare relativo all’acquisizione da NIT – Nuove Iniziative Toscane S.r.l. (società immobiliare controllata dal Gruppo Unipol) di un’area sita nella cosiddetta “Piana di Castello”, nella zona nord-ovest del Comune di Firenze, avente un’estensione di circa 123 ettari, per un importo pari a 75 milioni di euro.Si tratta di un mega investimento legato ad alcune delle maggiori modifiche urbanistiche che riguardano la città di Firenze (dalla collocazione de mercati generali alla questione del nuovo stadio),all'intenro della quale Toscana Aeorporti prevede anche di realizzare un albergo e un centro commerciale.

Un operazione di natura, in cui nello stesso contratto preliminare siglato si indica come condizioni l'approvazione finale del Master Plan dell’aeroporto di Firenze, a seguito della conclusione della Conferenza di Servizi per l’ottenimento della Conformità Urbanistica, ovvero il via libera definitivo alla pista da 2400 metri di Peretola.

Ancora una volta si conferma che il primo e unico obiettivo di Toscana Aeroporti è il profitto, riducendo, da un lato, il costo del lavoro, dall'altro, non tenendo in alcun conto la questione dell'impatto ambientale, attraverso una forte "ingerenza" sulle decisioni pubbliche.