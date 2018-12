Con il bilancio comunale via libera a quattro proposte concrete di Forza Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Maggioranza compatta nelle sedute fiume per l’approvazione del Bilancio Comunale, con l’apporto costruttivo di Forza Italia che porta a casa l’approvazione di quattro 4 Ordini del Giorno con altrettante proposte per la città. La prima proposta riguarda l’ipotesi dell’apertura della Stazione dei Carabinieri a Riglione, emersa anche durante la campagna elettorale. Dopo il trasferimento dell’Ufficio Anagrafe di Riglione nella nuova sede dell’ex Fornace di Riglione, risulta disponibile da anni l’immobile di proprietà comunale di Via Fiorentina. Da qui l’idea di avviare un’interlocuzione con il Comando Provinciale dei Carabinieri per la riapertura della Stazione a Riglione, dopo la chiusura avvenuta anni fa e l’accorpamento alla Stazione di Navacchio, per ripristinare sul territorio un presidio di sicurezza e prevenzione. L’altra proposta è quella di mettere le ali alla Casa per i Padri Separati e di aprirla entro il 2019 mediante stipula di apposita convenzione con la Società della Salute o direttamente con associazioni del Terzo Settore per far vivere serenamente e agevolmente la propria genitorialità responsabile ai padri caduti in condizioni di disagio economico a seguito di separazione. La terza proposta corregge la riduzione per un errore materiale del plafond relativo al Contributo a sostegno della Maternità, misura presente nel Bilancio Comunale dal 2001 per iniziativa di Forza Italia e che eroga un contributo di € 500,00 per i primi cinque mesi di vita del neonato. La misura risulta molto apprezzata dai nostri concittadini anche se nel tempo sono rimaste escluse numerose domande, pur in presenza dei requisiti richiesti. L’ordine del Giorno approvato impegna il Sindaco, in occasione della Prima Variazione di Bilancio utile, ad adeguare per il 2019 il plafond da 17.000 € a 40.000 €, con l’obbiettivo di non escludere nessuna delle richieste con requisiti presentate e nel contempo di dare massima pubblicità e divulgazione della misura. Infine l’ultimo Ordine del Giorno riguarda l’ex chiesa di San Marco in Calcesana, di proprietà comunale, per la quale il Consiglio Comunale ha dato mandato al Sindaco di iniziare entro il 2019 il recupero e il restauro dell’ex chiesa, attivando tutte le procedure e le convenzioni necessarie per la progettazione e l’avvio del cantiere, utilizzando i fondi regionali stanziati, con l’obbiettivo di destinare l’immobile, una volta restaurato, a spazio polivalente per attività socio-culturali della città.

