Lunedì sera presso il Circolo Arci di Putignano si è tenuta la conferenza programmatica provinciale di Articolo Uno Mdp Pisa alla presenza di Roberto Speranza.

Tanta la partecipazione e numerosi gli interventi che si sono succeduti, dopo la relazione introduttiva del coordinatore uscente Paolo Fontanelli, per confrontarsi sulla situazione politica nazionale e sul recente esito delle elezioni amministrative pisane.

La stagione che si apre anche nella nostra città, impegna il nostro movimento ad una salda e determinata opposizione politica e culturale alla nuova giunta leghista con il fine di costruire un’alternativa di governo che, superando la cultura della paura, dell’individualismo, delle divisioni e della chiusura - intorno alla quale la destra ha costruito il proprio consenso elettorale - si dedichi all’elaborazione di una proposta politica che, tornando a coinvolgere positivamente le realtà associative, culturali ed economiche della città, sia finalizzata allo sviluppo, alla crescita e alla coesione di Pisa.

Il nostro contributo per questo non mancherà.

Per altro verso, a livello nazionale, la scelta del Partito democratico di non aver tentato di impedire la saldatura tra Lega e Movimento 5 stelle rischia adesso di ripercuotersi soprattutto sulla pelle delle fasce più deboli della popolazione, esasperando quanto già rischiamo di vivere nei prossimi anni nel nostro comune e quanto stanno sperimentando i cittadini di Cascina. Per questo diventa fondamentale lavorare da subito alla costituzione di Liberi e Uguali: solo un nuovo soggetto, consapevole della propria non autosufficienza, potrà infatti lavorare alla riaggregazione di uno schieramento progressista e di sinistra credibile come alternativa di governo.

Sono poi stati eletti i nuovi membri del coordinamento cittadino e di quello provinciale, oltre ai due coordinatori comunale (Andrea Marchetti) e provinciale (Andrea Califano).

Il primo obiettivo dei due coordinamenti sarà dunque quello di mettersi a lavoro per portare a termine il nuovo percorso costituente di Liberi e Uguali aprendo la partecipazione a nuove energie e soprattutto al contributo dei più giovani, i quali devono tornare al centro della discussione e della elaborazione politica, riappropriandosi del ruolo e della centralità che per troppo tempo sono stati loro negati.