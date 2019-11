Congresso Provinciale di Forza Italia: il senatore Gasparri a Pisa

Il senatore Maurizio Gasparri sarà a Pisa domani, 23 novembre, per presiedere il Congresso Provinciale di Forza Italia che eleggerà il nuovo coordinatore e il coordinamento provinciale. L'appuntamento, aperto a tutti gli iscritti, è a partire dalle ore 9.30 presso il Grand Hotel Duomo in via Santa Maria.

"Un appuntamento - spiega in una nota il partito locale - che arriva in un momento decisivo per la storia politica del centrodestra toscano, in vista dell'ormai possibile conquista del Governatore regionale, mai così tangibile come adesso. Pisa non sarà da sola, perché tulle le segreterie provinciali toscane saranno rinnovate in queste settimane per essere pronte alla grande sfida regionale. In un momento di grande caos politico, senza più strutture partitiche serie, senza classi dirigenti preparate e senza punti di riferimento, questa grande occasione di ritrovo, condivisione e confronto, dimostra l'importanza e la presenza di Forza Italia, il partito più longevo dell'attuale parlamento, l'unico che ha mantenuto lo stesso nome, lo stesso simbolo e lo stesso Leader, Silvio Berlusconi, da ben 25 anni, senza bisogno di travestirsi per piacere agli elettori del momento".