Consiglio Comunale: al centro della seduta gli interventi per fronteggiare il Coronavirus

Domani, martedì 9 giugno, dalle 15 alle 18, nuova seduta, questa volta in videoconferenza, del Consiglio Comunale. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa.

Dopo alcune comunicazioni, il Sindaco, Michele Conti, terrà una relazione sugli interventi realizzati dall'Amministrazione Comunale per fronteggiare la crisi conseguente alla pandemia da Coronavirus. Successivamente i consiglieri comunali discuteranno di alcune mozioni peraltro tutte relative all'emergenza da Covid-19, come quella presentata dal consigliere Antonio Veronese (Patto Civico) per l’istituzione di un fondo di solidarietà per sostenere le imprese e i lavoratori e quelle, presentate dalle consigliere del Pd, Benedetta Di Gaddo e Olivia Picchi, per sostenere le attività economiche, culturali e sportive.

La prossima seduta del Consiglio Comune si terrà lunedì 15 giugno e si discuterà, tra l’altro, su richiesta dei gruppi consiliari di minoranza, della Variante Stadio e della vicenda della Moschea dopo la nota sentenza del Tar.