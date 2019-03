Consiglio Comunale: stazione ferroviaria, ciclopista sull'Arno e stadio al centro della seduta

Saranno due question time, cioè domande dei consiglieri con risposta immediata da parte dell’amministrazione comunale, ad aprire, come convocato dal presidente, Alessandro Gennai la seduta del Consiglio Comunale di domani, martedì 12 marzo, dalle 14,30, Sala delle Baleari. Diretta streaming da sito internet del comune di Pisa.

Il primo, del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune), è sul possibile depotenziamento della stazione ferroviaria. Il secondo, dei consiglieri Matteo Trapani e Marco Biondi, entrambi del Pd, è, invece, sul mancato finanziamento da parte delle Regione Toscana per la ciclopista sull'Arno, cioè per un nuovo ponte ciclo-pedonale sull'Arno, tra San Piero a Grado e San Rossore. Ad entrambi i question time, risponderà l’assessore all'urbanistica, Massimo Dringoli.

Successivamente i consiglieri comunali saranno impegnati nella discussione di numerose interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno. Tra le interrogazioni discusse ci saranno quella del consigliere Marco Biondi (PD) sul parcheggio prospiciente il campo sportivo in gestione alla società 'Scintilla' (risponderà l’assessore Raffaele Latrofa), quella su i contributi agli affitti, presentata dai consiglieri PD Maria Antonietta Scognamiglio e Giuliano Pizzanelli (risponderà l’assessore Gianna Gambaccini) e, infine, quella sullo stadio della città dei consiglieri Marco Biondi (PD) e Matteo Trapani (PD) a cui risponderà l’assessore Raffale Latrofa.

Tra le interpellanze in discussione è prevista quella sulla riorganizzazione del personale dipendente comunale presentata dal consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune) a cui risponderà l’assessore Giovanna Bonanno; tra le mozioni verrà discussa quella sostegno dei lavoratori dell’Avr, presentata dalla consigliere Annalisa Cammellini (Lega).

Infine, per quanto riguarda gli ordini del giorno, i consiglieri comunali discuteranno quello relativo al progetto di riqualificazione di piazza delle Baleari di Marina di Pisa, presentato dalla Commissione Urbanistica del Comune. Il presidente di questa Commissione del Comune di Pisa, è il consigliere Maurizio Nerini (Nap-FdI). La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 26 marzo, dalle 14,30, sala delle Baleari, nella sede del comune di Pisa.