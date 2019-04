Consiglio comunale: un minuto di silenzio per il maresciallo Di Gennaro

Nuova seduta del Consiglio comunale di Pisa domani, martedì 16 aprile, dalle ore 14.30 nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

Su invito del presidente dello stesso Consiglio comunale, Alessandro Gennai, i consiglieri terranno in apertura di seduta un minuto di silenzio in memoria di Vincenzo Di Gennaro, il maresciallo dei Carabinieri ucciso due giorni fa a Cagnano Varano in provincia di Foggia. Successivamente il professore Andrea Pertici, docente di Diritto degli Enti locali dell’Università di Pisa, accompagnato da 10 suoi studenti, illustrerà alcuni temi del suo corso di studi.

Per quanto riguarda invece i temi in discussione, dopo alcune interpellanze (il dibattito si protrarrà per circa un’ora), sarà messo in votazione, per iniziativa della Giunta guidata dal sindaco di Pisa, Michele Conti, la permuta tra il Comune di Pisa e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana di alcune proprietà e la nomina dei due rappresentanti del Consiglio comunale, uno per la maggioranza e uno per la minoranza, presso la Cut, la Conferenza Università-Territorio.

Infine, per quanto riguarda le mozioni, il Consiglio comunale discuterà quella presentata dai consiglieri comunali Alessandro Bargagna e Annalisa Cammellini, rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo consiliare della Lega, sulle “limitazioni dell’orario serale (le ore 21) delle attività relative ai servizi di vicinato alimentare e artigianale non tipici” e la mozione relativa alla richiesta di corsi gratuiti di autodifesa femminili, presentata dalla consigliera Brunella Barbuti, sempre della Lega. Per quanto riguarda, infine gli ordini del giorno, i consiglieri comunali saranno chiamati a votare quello presentato dalla Commissione Urbanistica del Comune relativo al “Progetto di riqualificazione di piazza delle Baleari a Marina di Pisa”.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 30 aprile, dalle 14,30, Sala delle Baleari.