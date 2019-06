Consiglio comunale: riqualificazione piazza delle Baleari e bici in zona stazione nella seduta

Domani, martedì 11 giugno (dalle 14,30, Sala delle Baleari), si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale.

Numerosi gli argomenti all'ordine del giorno. Per iniziativa di vari consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, si discuterà, in particolare, dell’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, delle difficoltà ad usare la bici in zona Stazione, dei Consigli Territoriali di Partecipazione, del distaccamento all'Aeroporto dei Vigili del fuoco e del progetto di riqualificazione di piazza delle Baleari a Marina di Pisa. Come di consueto, anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 25 giugno.