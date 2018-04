Consiglio Comunale, ultime due sedute: in esame il programma di mandato del sindaco

Ultime battute per il Consiglio Comunale di questa legislatura. Si terrà infatti lunedì prossimo, 23 aprile (dalle 15 Sala Regia del Comune) la penultima seduta. L'ultima, invece, si terrà probabilmente il giorno dopo, vale a dire martedì 24 aprile, sempre dalle 15 e sempre dalla Sala Regia del Comune. L'ultima seduta del Consiglio Comunale avrà all'ordine del giorno, come argomento principale, la variazione di Bilancio Comunale. Entrambe queste sedute saranno trasmesse in diretta streaming, sia audio che video.

"La seduta del Consiglio Comune di lunedì 23 aprile - ha così commentato, Ranieri del Torto, presidente del Consiglio Comunale - avrà, invece, al centro della discussione dei consiglieri comunali la verifica dell'attuazione del programma di mandato del sindaco Marco Filippeschi. Un obbligo previsto dalla legge, ma di grande rilevanza politica. 10 anni di amministrazine a guida del sindaco Marco Filippeschi hanno cambiato, in meglio e in profondità, il volto della nostra città. Dalle grandi opere pubbliche all'attenzione, sempre presente, ai tanti problemi che come cittadini pisani viviamo ogni giorno. E senza mai nascondere quello che ancora c'è da fare a partire dal grande tema della sicurezza, a quello della ricerca di forme nuove per una sempre maggiore partecipazione alla vita politica della città, da parte dei cittadini. Una strada e una direzione - ha concluso Del Torto - quella indicata dal sindaco Filippeschi, che dobbiamo proseguire, su cui dobbiamo andare avanti".