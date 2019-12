Consiglio comunale, seduta 'fiume' per approvare il Bilancio di previsione 2020

Inizia domani, giovedì 19 dicembre, la lunga maratona dei consiglieri comunali per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 del Comune di Pisa. L’appuntamento è per le 8,30 in Sala delle Baleari e andrà avanti per tre giorni consecutivi e cioè fino a sabato prossimo, 21 dicembre e ad oltranza dei lavori.

La seduta di domani del Consiglio Comunale, giovedì 19 dicembre, come convocato dal presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, inizierà dopo un question del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sulla CTT Nord e con la proposta dell’amministrazione comunale, che sarà illustrata dal vicesindaco del Comune di Pisa, Raffaella Bonsangue, per l’acquisito di alcune porzioni del complesso immobiliare della Sesta Porta di via Cesare Battisti dove è previsto il trasferimento di alcuni uffici comunali.

Successivamente, e dopo una relazione introduttiva del sindaco di Pisa, Michele Conti, inizierà poi la discussione vera e propria sul Bilancio di Previsione 2020. I consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, sempre in relazione al Bilancio di Previsione 2020, hanno presentato, complessivamente, ben 117 emendamenti.

Nella seduta di ieri del Consiglio Comunale, mercoledì 18 dicembre, sono stati approvati importanti provvedimenti tra cui, in particolare, una nuova disciplina relativa ad alcune aree P.E.E.P. (Piano edilizia economica popolare) per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e l’acquisto di due nuovi mezzi per la Polizia Municipale e, infine, è stata approvata una mozione, presentata dal consigliere Maurizio Nerini (Noi Adesso Pis@-Fdi) che chiede di cambiare il nome della stazione di San Rossore con 'San Rossore – Piazza dei Miracoli' per far conoscere ulteriormente Piazza dei Miracoli e la Torre Pendente, uno dei siti turistici tra i più famosi al mondo.

Per tutte le sedute del Consiglio Comunale è prevista, come di consueto, la diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa.