Consiglio Comunale: 5 interrogazioni promosse del consigliere Pd Biondi

Raffica d’interrogazioni del consigliere Marco Biondi (Pd). Questa mattina, 6 luglio, ne ha presentate 5. Con la prima, relativa alla Torre Ghibellina, alla Cittadella, chiede al sindaco di Pisa Michele Conti "se vi sono già dei progetti di recupero della stessa Torre Ghibellina e del tratto di mura compresa la Torre di Sant’Agnese".

Con la seconda, il consigliere Biondi, chiede, invece, "quando verrà realizzata l’area di sgambatura per i cani, nel quartiere di Riglione come era stato promesso, del resto, dalla stessa amministrazione comunale all'inizio dell’anno". Con terza interrogazione, l’esponente politico chiede "quando verranno realizzati i varchi di controllo in uscita dalla ztl come era stato assicurato dalla stessa amministrazione comunale durante la campagna elettorale scorsa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con la quarta interrogazione, il consigliere Biondi, dopo aver ricordato che numerosi cittadini hanno denunciato la scarsa illuminazione di via Del Poggiolo, nel quartiere di Riglione, chiede che "l’amministrazione comunale provveda a installare, il prima possibile, nuovi impianti di illuminazione". La quinta interrogazione, infine, è relativa alla Mattonaia, nel quartiere di San Francesco. Dopo aver ricordato che l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, aveva, in campagna elettorale, annunciato un concorso internazionale di idee per recupero di tutta quest’area, il consigliere Biondi chiede "per quale motivo questo concorso internazionale non si ancora stato indetto".