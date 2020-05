Consiglio Comunale: seduta dedicata al Coronavirus

La seduta di domani, martedì 12 maggio, del Consiglio Comunale (dalle 15 alle 18,30, in videoconferenza), sarà tutta dedicata alla discussione e alla votazione delle 15 mozioni presentate dall'inizio della pandemia da Covid 19 dai consiglieri comunali di minoranza del Pd e dai consiglieri comunali, sempre di minoranza, Francesco Auletta (Diritti in Comune) e Antonio Veronese (Patto Civico). Tutte queste mozioni sono incentrate, direttamente o indirettamente, sulle conseguenza della pandemia sulla nostra città. Prima della discussione su queste mozioni, però, il Sindaco di Pisa, Miche Conti risponderà ad un question time del capogruppo consiliare del Pd, Matteo Trapani con il quale l’esponente politico chiede all'Amministrazione Comunale “il resoconto dei controlli effettuati nell'ultimo week end e il programma delle iniziative che intende promuovere la stessa Amministrazione Comunale per intensificare le azioni di vigilanza sulla mobilità”.

Per quanto riguarda le mozioni presentate dai consiglieri comunali del Pd (Matteo Trapani, Maria Antonietta Scognamiglio, Olivia Picchi, Vladimiro Basta e Benedetta Di Gaddo) sono relative, in particolare, all'emergenza affitti, alle iniziative a sostegno delle attività economiche, culturali e sportive, alle strutture socio-sanitarie, ai buoni spesa e la violenza sulle donne. Le mozioni dei consigliere comunali del Pd, complessivamente sono 6. Le mozioni presentate dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sono, invece, relative alla finanza locale, ai riders, ai detenuti, alle collaboratrici e ai collaboratori domestici, alla sanatoria per gli immigrati e all'istituzione di un osservatorio contro l’esclusione e le diseguaglianze. Le mozioni presentate dal consigliere Francesco Auletta sono, in totale, 9. Infine, il consigliere Antonio Veronese (Patto Civico) ha presentato un’unica mozione con la quale chiede l’ istituzioni di un fondo di solidarietà per le imprese e le famiglie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La seduta di domani del Consiglio Comunale - trasmessa in diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa - sarà aperta da una breve comunicazione del presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai.