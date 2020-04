Consiglio Comunale: riparte l'attività con le sedute in videoconferenza

Dopo lo stop di tutte le attività legato al Coronavirus domani pomeriggio, martedì 14 aprile, dalle 15 alle 18,30, torna il Consiglio Comunale di Pisa. La seduta si svolgerà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet del Comune. Dopo una comunicazione del residente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, il sindaco di Pisa, Michele Conti, terrà una relazione sulle attività in ambito economico e sociale dell’amministrazione comunale durante l’emergenza epidemiologia da Covid-19. Al termine dell’intervento del Sindaco è previsto l’intervento di i tutti i capi gruppo consiliari.

In seguito verrà discusso e votato un ordine del giorno proposto dai capi gruppo consiliari di maggioranza, Alessandro Bargagna (Lega), Maurizio Nerini (Nap-Fdi), Riccardo Buscemi (Fi), Gino Mannocci (Pisa nel cuore) oltre al consigliere Manuel Laurora (gruppo misto) su 'Interventi per fronteggiare le esigenze dei cittadini pisani, mediante anche l’utilizzo di personale del Comune di Pisa'.

Successivamente verranno discusse e votate ben 12 mozioni proposte dai consiglieri comunali di minoranza. Queste le mozioni presentate dal Pd: 'Misure urgenti per contrastare le conseguenze del Covid -19', 'Misure integrative sull'assegnazione dei Buoni spesa', 'Misure urgenti a sostegno delle attività economiche, culturali e sportive', 'Impegno del Comune per contrastare la violenza sulle donne', 'Politiche abitative del Comune di Pisa per contrastare le emergenze sociali ed economiche', 'Emergenza da Coronavirus e le strutture socio sanitarie', 'Possibilità delle famiglie in locazione di pagare il canone di affitto in presenza di una riduzione del reddito'

Queste invece quelle presentate dal gruppo Diritti in Comune: 'Sostegno e tutela per i riders difronte della emergenza sanitaria', 'Misure urgenti per garantire il diritto all'abitare nel quadro dell’emergenza sanitaria', 'In merito all'effettiva chiusura delle attività produttive industriali e commerciali non essenziali né di pubblica utilità al fine di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori ed il contenimento del contagio', 'Emergenza sanitaria, diritti e garanzie per i detenuti e per tutto il personale che opera presso il Carcere Don Bosco'. Infine questa la mozione presentata dal consigliere Antonio Veronese (Patto Civico): 'Fondo di solidarietà per il sostegno alle imprese e ai lavoratori'.