Consiglio comunale: l'emergenza Coronavirus ancora al centro della seduta

Oggi, martedì 19 maggio, dalle 15 alle 18,30, in videoconferenza, nuova seduta del Consiglio Comunale. Anche questa seduta sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa. All'ordine del giorno, oltre alla proposta della Scuola Superiore Sant’Anna per alcuni lavori all'interno dello stesso istituto, anche alcune importanti delibere relative allo stanziamento di fondi conseguenti all'emergenza dovuta alla pandemia. Tra queste delibere, da sottolineare, quelle relative ai buoni alimentari, all'emergenza affitti e al finanziamento della pista ciclo-pedonale Riglione-Cisanello. Queste importanti delibere saranno tutte illustrate dal sindaco di Pisa, Michele Conti. Per ognuna di queste delibere, inoltre, sono stati presentati 4 ordini del giorno (2 dal consigliere comunale Francesco Auletta di Diritti in Comune, uno dai consiglieri comunali di Nap-Fdi, prima firmataria la consigliera Giulia Gambini, e uno, infine, dai consiglieri comunali del Pd, primo firmatario il capogruppo consiliare Matteo Trapani).

Successivamente i consiglieri comunali discuteranno e voteranno anche alcune mozioni, presentate da tutti i gruppi consiliari di minoranza, sempre relative all'emergenza da Coronavirus.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 26 maggio, dalle 15 alle 18,30, sempre in videoconferenza.

