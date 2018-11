Consiglio comunale: la riduzione dei servizi per cittadini rom e soggetti fragili nella seduta

Si svolgerà domani, martedì 20 novembre (dalle 14,30, Sala Regia del Comune), una nuova seduta del Consiglio comunale che sarà aperta da due question time. Il primo, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), è "sulla riduzione dell'orario dello sportello di orientamento per i cittadini rom", mentre il secondo, del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in comune), è "sulla riduzione dei servizi da parte della Società della Salute destinati ai soggetti fragili".

Successivamente i consiglieri comunali discuteranno di due interrogazioni. La prima, del consigliere Matteo Trapani (Pd), è su alcune dichiarazioni della dirigenza della Ryanair di abbandonare la sede di Pisa. Gli risponderà l'assessore Massimo Dringoli. La seconda interrogazione è del consigliere Marco Biondi (Pd) per sapere quando l’incile (la nuova via di comunicazione sull'acqua che permetterà di andare dal Porto di Livorno allo scalo Roncioni sui Lungarni e al Porto di Marina) potrà essere aperto a tutti. Gli risponderà l'assessore Raffaele Latrofa.

I consiglieri comunali, inoltre, discuteranno, grazie a due interpellanze del consigliere Matteo Trapani (Pd), di alcune situazioni di degrado sui lungarni e nella zona intorno a via Silvio Pellico, quartiere di Sant'Antonio. Tra le mozioni quella - primo firmatario il consigliere Giuliano Pizzanelli (Pd) - sull'adesione del Comune di Pisa alla raccolta di firme per sostenere la proposta di legge dell'Anci per l'introduzione della educazione alla cittadinanza tra le materie di studio nelle scuole.

I consiglieri comunali, poi, per iniziativa dell'amministrazione comunale saranno chiamati a discutere le "modifiche del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2010". Si parla d'investimenti per la città di oltre 15 milioni di euro.

E’ prevista la diretta streaming.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà venerdì 29 novembre, dalle 9,30, presso la Stazione Leopolda e sarà tutta dedicata all'edizione 2018 della Festa della Toscana.