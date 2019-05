Consiglio comunale: il Pisa Festival e piazza delle Baleari nella seduta

Nuova seduta oggi, martedì 21 maggio (dalle 14,30, Sala Delle Baleari), del Consiglio Comunale. I temi in discussione saranno i debiti fuori bilancio, la revoca dell’avvio del procedimento del piano strutturale d’area e i servizi educativi del Comune di Pisa. I primi due argomenti saranno affrontati per iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco di Pisa, Michele Conti. L’altro tema sarà in discussione, invece, per iniziativa di vari consiglieri comunali, primo firmatario il consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune).

La seduta di oggi, inoltre, si occuperà, del 'Pisa Festival' - una interrogazione è stata presentata dalla consigliera Olivia Picchi (Pd) - delle fontanelle di distribuzione di acqua depurata – una mozione è stata presentata dal consigliere Marco Biondi (Pd) - e, infine, del progetto di riqualificazione di piazza delle Baleari di Marina di Pisa - un ordine del giorno è stato presentato dal consigliere Maurizio Nerini (Noi Adesso Pis@-Fdi),

La seduta di oggi del Consiglio comunale è l’ultima tra quelle previste per il mese di maggio. Le sedute fissate per il mese di giugno si terranno martedì 4, martedì 11 e martedì 25 Giugno.

Tutte le sedute inizieranno alle 14,30, tutte si svolgeranno dalla Sala Delle Baleari e tutte saranno trasmesse in diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa.