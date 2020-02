Consiglio comunale: ascensore non funzionante, sicurezza e coronavirus nella seduta

Il mancato funzionamento di un ascensore in una palazzina Erp di Via Norvegia - questione sollevata dalla consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) - e una breve comunicazione del sindaco di Pisa, Michele Conti (100mila euro alla Fondazione Teatro di Pisa e 45mila euro alla Polizia Municipale) apriranno la seduta del Consiglio Comunale di oggi, martedì 25 febbraio, dalle 14,30, Sala Delle Baleari.

Seguirà, come di consueto, la discussione, per circa un’ora, di alcune interrogazioni come quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sull'utilizzo delle guardie della vigilanza privata per l’applicazione del 'Patto per la difesa di Pisa'.

Dopo la discussione di un ordine del giorno relativo alla riqualificazione del collegamento per gli Arsenali Repubblicani presentato dalla Commissione Urbanistica del Comune, i consiglieri comunali saranno impegnati nell'esame e nella votazione di numerose mozioni, come quella sul Coronavirus, firmata dai consiglieri comunali Maurizio Nerini, Giulia Gambini e Francesco Niccolai, tutti del gruppo consiliare di Noi AdessoPis@-Fdi, che chiede al sindaco di Pisa, Michele Conti, di prevedere una quarantena obbligatoria per chi è stato o viene dalla Cina.