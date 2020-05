Consiglio comunale: un minuto di silenzio per Gigi Simoni

Con un minuto di silenzio in memoria di Gigi Simoni, il famoso allenatore scomparso, nella nostra città, dopo una lunga malattia la scorsa settimana, si è aperta la consueta seduta di ieri pomeriggio del Consiglio comunale.

Successivamente i consiglieri comunali, dopo aver respinto due ordine del giorno presentati dai consiglieri comunali Francesco Auletta (Diritti in Comune) e Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), entrambi sull’emergenza degli affitti in conseguenza della pandemia da Covid-19, hanno invece approvato due delibere presentate dall’amministrazione comunale relative, tra l’altro, ai buoni alimentari, ai canoni di locazioni e ad un primo finanziamento della pista ciclopedonale Riglione-Cisanello.

Infine da sottolineare una relazione del vicesindaco del Comune di Pisa, Raffaella Bonsangue, e degli assessori comunali, Raffaele Latrofa (Lavori pubblici e Protezione civile), Gianna Gambaccini (Politiche sociali), Giovanna Bonanno (Sicurezza) e Sandra Munno (Pubblica istruzione), sulle molte iniziative ed interventi messi in campo dall'amministrazione comunale per fronteggiare le tante conseguenze della pandemia sulla nostra città.

Sono intervenuti nel corso della seduta, tra gli altri, i consiglieri comunali Matteo Trapani (Pd), Gabriele Amore (M5S), Maurizio Nerini (Nap-Fdi), Marcello Lazzeri (Lega), Antonio Veronese (Patto Civico) e Riccardo Buscemi (Fi).

Le prossime sedute del Consiglio comunale, tutte dedicate al voto finale della delibera relativa alla cosiddetta Variante Stadio si terranno il prossimo giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 maggio dalle 8,30 ad oltranza dei lavori. Un vero e proprio tour de force per i consiglieri comunali. Da evidenziare che tutte queste tre sedute del Consiglio comunale si terranno non più in videoconferenza, ma, per la prima volta dopo lo stop di tutte le attività del Consiglio comunale dall'inizio della pandemia, in presenza in Sala Delle Baleari da dove è prevista, come di consueto, anche la diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa.