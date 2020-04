Consiglio Comunale: prossima assemblea il 5 maggio, in videoconferenza

Torna a riunirsi la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale di Pisa il prossimo giovedì 23 aprile, alle 9, in videoconferenza. Il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai ha convocato l'assemblea con all'ordine del giorno, oltre ad alcune questioni organizzative relative alla trasmissione in streaming della stessa seduta del Consiglio Comunale e alla composizione delle Commissioni Consiliari per le sedute in videoconferenza, la convocazione stessa del Consiglio Comunale per il prossimo martedì 5 maggio.

