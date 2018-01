Consiglio Comunale, gli argomenti: sicurezza idraulica ed urbanistica

Oggi pomeriggio, giovedì 18 gennaio, a partire dalle 15 in Sala Regia del Comune, nuova seduta del Consiglio Comunale. I consiglieri saranno chiamati, in particolare, a votare due importanti provvedimenti. "Il primo - spiega Juri Dell'Omodarem (Art.1-Mdp), presidente della Commistione Urbanistica del Comune - riguarda la sicurezza idraulica, cioè nuove canalizzazioni e anche una nuova idrovora, per Pisa nord-est, dall'Ospedale di Cisanello fino a Porta a Lucca. Di fatto si dà il via libera per apporre i vincoli preordinati all'esproprio per un progetto di pubblica utilità". "Il secondo provvedimento - prosegue il consigliere - riguarda l'approvazione del progetto per la realizzazione di una pista ciclabile in via Rosellini e la riqualificazione di Largo Panichi, entrambi nel quartiere di Cisanello. Anche in questo caso si darà così il via libera per apporre i vincoli preordinati necessari".

I consiglieri comunali discuteranno poi della possibile apertura di una nuova sala scommesse e slot machine ad Ospedalleo, un question time dedicato è stato presentato dallo stesso Dell'Omodarme. Poi ci sarà un'interrogazione a proposito di un nuovo progetto dell'imprenditore Bulgarella in via Emilia, atto ispettivo promosso dai consiglieri Marco Ricci e Ciccio Auletta di Una Città in Comune-Rifondazione Comunista.

Infine sono previste altri due atti: un'interrogazione sulla nave gasiera a largo di Marina di Pisa, presentata dal consigliere Filippo Bedinbi di Nap-FdI-An, ed infine un'interpellanza presentata dal consigliare Raffale Latrofa (Pisa nel cuore) circa la transazione con l'impresa appaltatrice del parcheggio di piazza Vittorio Emanuele.