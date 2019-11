Consiglio comunale: nuovi dirigenti a Palazzo Gambacorti e la sede dei vigili in Vettovaglie al centro della seduta

Saranno due question time ad aprire la seduta di domani, giovedì 21 novembre (dalle 14,30, Sala Delle Baleari), del Consiglio Comunale.

Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sul reclutamento dei nuovi dirigenti del Comune di Pisa. Il secondo, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), è sulla possibile apertura di un nuovo presidio dei Vigili Urbani negli stessi spazi occupati dalla Cooperativa che gestisce il progetto sociale Spazio Bono 2019, presso l’omonima piazza. Ad entrambi i question time risponderà l’assessore Giovanna Bonanno.

Successivamente i consiglieri comunali, dopo una introduzione del sindaco di Pisa, Michele Conti, saranno chiamati a votare la delibera relativa al 'Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette' che prevede, tra l’altro, “di dare corso al compimento delle procedure di liquidazione già avviate” relative alla “Compagnia Pisana Trasporti srl, Gea srl, Valdarno, srl e Sviluppo Pisa srl” e, inoltre, di “dare corso alla dismissione delle partecipazioni detenute in Geofor Patrimonio srl e Interporto Toscano 'A. Vespucci' spa”. Su questo stesso argomento sarà anche votato un ordine del giorno della 4° Commissione Consiliare, primo firmatario il consigliere Riccardo Buscemi (Fi).

I consiglieri comunali, infine, discuteranno anche di alcune mozioni, come quella, ad esempio, presentata dai consiglieri Gabriele Amore e Alessandro Tolaini, entrambi del M5S, sullo stato in cui si trova il Museo di San Matteo e discuteranno anche di alcuni ordini del giorno, come quello, ad esempio, sulla 'Campagna di sensibilizzazione della sindrome Fibriomialgica', presentato dalle consigliere Emanuela Dini e Annalisa Cammellini, entrambe della Lega.

Questa seduta del Consiglio Comunale, per impossibilità del suo presidente, Alessandro Gennai, sarà presieduta dalla vicepresidente dello stesso Consiglio Comunale, Benedetta Di Gaddo.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà, invece, martedì 26 novembre, dalle 14,30, Sala Delle Baleari. In questa ultima seduta del Consiglio Comunale, su proposta della consigliera comunale Emanuela Dini (Lega), verrà consegnata dal sindaco di Pisa, Michele Conti, una targa a Sara Mannini, la giovane rugbista pisana che è stata recentemente premiata a Treviso come miglior giocatrice del Torneo di quella città, che è uno dei tornei più importanti dell’intero panorama rugbistico giovanile nazionale.