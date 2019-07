Consiglio Comunale, gli argomenti: debiti fuori bilancio e piano attuativo di via Bargagna

Domani, martedì 23 luglio (dalle 14.30, Sala Delle Baleari) penultima seduta del Consiglio Comunale prima della pausa estiva. L’ultima seduta si terrà, infatti, martedì 30 Luglio (dalle 14.30, sala Delle Baleari). Per entrambe le sedute è prevista la diretta streaming.

Numerosi gli argomenti al centro della seduta di domani del Consiglio Comunale: si proseguirà ad oltranza. In particolare saranno poste all'approvazione dell’assemblea cittadina, su proposte della Giunta guidata dal sindaco Michele Conti, ben 5 delibere. La prima riguarda alcuni aspetti della tutela della privacy per i cittadini pisani, la seconda, invece, è relativa ai debiti fuori bilancio.

La terza è relativa al piano attuativo d’iniziativa privata dell’area di via Bargagna di Cisanello, la quarta riguarda alcuni aspetti della cartografia del Regolamento Urbanistico mentre la quinta ed ultima delibera, infine, è relativa allo schema di convenzione per l’esercizio associato per la formazione del piano strutturale intercomunale.

All'inizio della seduta del Consiglio Comunale di domani, inoltre, si discuterà, dopo una breve comunicazione del sindaco, su alcuni costi del 'Marina Dance Parade' del 12 luglio scorso, grazie ad una interrogazione presentata dai consiglieri del M5S, Gabriele Amore e Alessandro Tolaini e dei costi del People Mover, per una interpellanza presentata dai consiglieri Olivia Picchi e Giuliano Pizzanelli (Pd).