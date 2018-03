Consiglio Comunale, gli argomenti: regolamenti su gare, Tari e gestione cassonetti

La seduta del Consiglio Comunale di domani, martedì 27 marzo dalle 15 in Sala Regia del Comune, sarà aperta dalla discussione di tre question time. Il primo, del consigliere Filippo Bedini (Nap-Fdi-An) è su i disagi che deriverebbero dall'apertura del cantiere nell'ex parcheggio della Provincia di Pisa in via Cesare Battisti, per cui ci sarebbe una "riduzione dei posti auto in una zona già adesso ingolfata".

Il secondo, dei consiglieri Ciccio Auletta e Marco Ricci di Ucic-Prc, è sul parcheggio per i dipendenti di Toscana Aeroporti in via Sant'Agostino che, secondo i due consiglieri, "Toscana Aeroporti affitta come aree di sua proprietà per l'esercizio di parcheggi commerciali, venendo meno quindi il carattere provvisorio tanto che il Comune avrebbe dato 90 giorni per lo smantellamento del parcheggio stesso". Ad entrambe i question time risponderà l'assessore alla mobilità Giuseppe Forte.

Il terzo question time è del consigliere Maurizio Nerini (Nap-Fdi-An) e riguarda la mancanza dei cassonetti nel tratto tra via del Tirreno e via Arnino: "Sono rimaste solo le campane del vetro divenute quindi ricettacolo di immondizia". Al consigliere Maurizio Nerini risponderà il sindaco Marco Filippeschi.

Si passa poi alle interpellanze, fra cui quella del consigliere Ciccio Auletta sul rischio di chiusura delle attività a sostegno della popolazione anziana al Circolo 'La Vettola'; gli risponderà l'assessora Sandra Capuzzi.

L'assemblea cittadina delibererà poi su un patto di amicizia tra la città e la municipalità di Derik Al-Malikiyah, città curda nel nord della Siria; sul regolamento per l'esercizio del gioco lecito; sul regolamento per l'affidamento dei lavori e su alcune modifiche alla Tari e alla tassa su i rifiuti.

Tra le proposte da ricordare quella del consigliere Odorico Di Stefano (I Riformisti) per intitolare un luogo di rappresentanza della cultura della nostra città ad Umberto Eco, il noto scrittore scomparso nel 2016, e quella della consigliera Virginia Mancini (Fi-Pdl) per l'esposizione del crocifisso presso la stessa sala Regia del Comune.