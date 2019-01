Consiglio comunale: il centro immigrati a Coltano in discussione

E' convocata per oggi, martedì 29 gennaio (dalle 14.30 nella Sala delle Baleari, con diretta streaming), una nuova seduta del Consiglio comunale.

Al centro della discussione la relazione annuale di Lia Sacchini, la garante delle persone disabili, alcune modifiche al regolamento sulle tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli e la nomina di due consiglieri comunali (uno di maggioranza, l'altro di opposizione) per il Comitato delle Repubbliche Marinare.

La seduta del Consiglio comunale sarà aperta da due question time. Il primo, del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune), è sulla apertura di Centro per immigrati a Coltano, mentre il secondo, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (PD), è sull'aumento del numero dei cittadini esclusi dal contributo per l'affitto. Ad entrambi i question time risponderà l'assessore alla Politiche sociali, Gianna Gambaccini.

Successivamente, come di consueto, la seduta del Consiglio comunale passerà alla discussione di alcune interpellanze ed interrogazioni come quella, ad esempio, dei consiglieri comunali Olivia Picchi, Matteo Trapani e Maria Antonietta Scogliamiglio, tutti del Pd, sul ritiro di Telecom a farsi carico delle ristrutturazione della stazione Marconi a Coltano (risponderà il sindaco, Michele Conti), o come quella, infine, del consigliare Ciccio Auletta (Diritti in Comune) sulla futura realizzazione di un nuovo supermercato sull'Aurelia al posto della attuale sede del Consorzio Agrario (risponderà l’assessore Massimo Dringoli).

Tra le mozioni, ricordiamo che sarà votata quella a sostegno dei lavoratori dell'AVR - prima firmataria la consigliera Annalisa Cammellini (Lega) - che aveva suscitato, nell'ultima seduta del Consiglio comunale, fra le forze politiche, non poche polemiche.

La prossima seduta del Consiglio comunale si terrà giovedì 7 febbraio, dalle 14,30, Sala delle Baleari del Comune.