Consiglio Comunale, gli argomenti: parcheggiatori abusivi e illuminazione dei monumenti

E' convocata per domani, martedì 4 giugno, una nuova seduta del Consiglio Comunale che si terrà come di consueto in Sala delle Baleari. Molti gli argomenti in programma all’ordine del giorno, tra i quali la proposta di approvazione del regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo delle associazioni Pro Loco. Tra le mozioni in discussione quella dedica all'illuminazione dei monumenti pisani, presentata dai consiglieri Tolaini e Amore (Movimento 5 Stelle) e gli interventi di contrasto ai parcheggiatori abusivi sul territorio comunale, primo firmatario il consigliere Bargagna (Lega).

La seduta inizia alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa.