Consiglio Comunale: ripartono le attività dopo la pausa elettorale

Si terrà domani, mercoledì 7 marzo dalle 15 in Sala Regia, la prima seduta del Consiglio Comunale dopo la pausa elettorale. All'ordine del giorno numerose interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Tra le interrogazioni ricordiamo quella del consigliere Filippo Bedini (Nap-FdI-An) sul consenso dei genitori per le materie antidiscriminatorie insegnate nelle scuole della città, a cui gli risponderà l'assessora Marilù Chiofalo. Per le interpellanze si ricorda quella invece del consigliere Riccardo Buscemi (FI) sul nuovo danneggiamento al cartello 'Martiri delle Foibe', a cui gli risponderà ancora la Chiofalo. Per quanto riguarda le mozioni sarà discussa quella sulla Cosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico, non pagata dall'Università, prima firmataria la consigliera Patrizia Bongiovanni (Pd).

Questa seduta del Consiglio Comunale, che potrà essere seguita anche in diretta streaming, provvederà alla sostituzione dei consiglieri Amancio Edu Ntugu (Pd) del Cpt 2, con Roberta Pircu (Pd) e della consigliera Maria Grazia Ghelardoni (Pd) del Cpt 6 con Giuseppe Bagnato (Pd).