Consiglio Comunale, gli argomenti: in discussione il Bilancio Consuntivo

La seduta del Consiglio Comunale di domani, giovedì 12 aprile dalle 15 in sala Regia del Comune, avrà al centro della discussione il Bilancio Consuntivo. "Un Bilancio - ha detto l'assessore Andrea Serfogli - che si caratterizza in particolare per la lotta all'evasione fiscale e mettendo a disposizione nuove ed importanti risorse per lo sviluppo della città".

L'apertura della seduta del Consiglio Comunale sarà dedicata alla discussione dei question time, cioè domande dei consiglieri comunali con risposta immediata da parte dell'amministrazione Comunale. Sono tre: il primo del consigliere Ciccio Auletta (Ucic-Prc) è sul pagamento dei canoni demaniali della società Boccadarno, risponderà l'assessore Ylenia Zambito; il secondo, del consigliere Filippo Bedini (Nap-FdI-An), è sul degrado nell'area nei pressi del campo rom di Coltano, risponderà il sindaco Marco Filippeschi; il terzo, del consigliere Raffale Latrofa (Pisa nel cuore), è sulle scosse che subiscono gli abitanti dei palazzi di via Cerboni quando passa il Bus, risponderà l'assessore Giuseppe Forte.

L'assemblea cittadina discuterà anche, grazie ad alcune interrogazione del consigliere Bedini, sulla legittimità della dichiarazioni di antifascismo che il Comune di Pisa chiede a chi intende occupare il suolo pubblico per le manifestazioni. Poi, per iniziativa del consigliere Auletta, il Consiglio voterà anche per un patto di amicizia da stringere tra la città e la municipalità di Derik Al-Malikiyah (città curda che si trova nel nord della Siria). In calendario poi ci sono: l'intitolazione di un luogo di rappresentanza della cultura della nostra città ad Umberto Eco (Odorico Di Stefano - i riformisti); l'esposizione in sala Regia di un crocifisso (Virginia Mancini - FI).

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno giovedì 19 aprile, dove si discuterà probabilmente del progetto per il nuovo Stadio Comunale, e giovedì 24 aprile, dove invece, probabilmente, si discuterà del nuovo piano del commercio. La seduta del Consiglio Comunale del 24 aprile sarà l'ultima di questa legislatura, essedo state fissate le lezioni amministrative per il prossimo 10 giugno.