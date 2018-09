Consiglio Comunale: decade Gambini, subentra Azzarà

Gianluca Gambini è ufficialmente decaduto dal ruolo di Consigliere Comunale di Pisa. La decisione è stata presa nel corso dell’assemblea cittadina di oggi, martedì 4 settembre. Gambini, che alle elezioni amministrative era stato il consigliere comunale più votato della Lega, era stato dichiarato incompatibile con la carica per cui era stato eletto dallo stesso Consiglio Comunale lo scorso 31 luglio, a causa di contenzioso ancora aperto con il Comune.

Lo stesso organo aveva assegnato al consigliere 10 giorni di tempo per presentare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. L’ulteriore documentazione prodotta da Gambini non ha però fornito nessun nuovo elemento rispetto alla documentazione già presentata in precedenza che, sostanzialmente, consisteva nel parere espresso sul caso dal Prof. Mario Chiti, esperto di Diritto Amministrativo. Allo stesso modo non è stata rimossa la causa di incompatibilità.

Scorrendo la lista del Carroccio sarebbe dovuto entrare in Consiglio Salvatore Pisano, che però ha rinunciato. Al posto di Gambini è quindi subentrato Antonino Azzarà (ex Udc, già assessore e consigliere comunale a Lucca) che prende il posto di Gambini anche come membro della I Commissione Consiliare.

Durante la votazione i consiglieri comunali del Pd hanno abbandonato l'aula in segno di protesta contro la modalità "profondamente scorretta" con cui è stata condotta la vicenda da parte della maggioranza. "Nel momento in cui sono state formate le liste - ha detto il capogruppo Giuliano Pizzanelli - tutti sapevano della situazione in cui si trovava Gambini. Sorprende che non lo sapesse la Lega".