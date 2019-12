Consiglio Comunale: un minuto di silenzio per i 50 anni dalla strage di piazza Fontana

Il 12 dicembre del 1969 un ordigno esplose nel salone centrale della Banca Nazionale dell'agricoltura, sede di Milano, in piazza Fontana, dove coltivatori diretti e imprenditori agricoli erano convenuti dalla provincia per il mercato settimanale. Il pavimento del salone fu squarciato e gli effetti furono devastanti. La bomba uccise diciassette persone e altre 88 furono ferite. Giovedì prossimo ricorre il 50° anniversario di questa strage, così, su proposta del consigliere comunale Paolo Cognetti (Lega), in apertura della seduta odierna del Consiglio Comunale, sarà tenuto un minuto di silenzio.